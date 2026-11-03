Мерц поставил Трампу условие по Путину и саммиту G20

Мерц выдвинул Трампу условие по приглашению Путина на G20

Политика

Немецкий канцлер Фридрих Мерц выдвинул президенту США Дональду Трампу условие для приглашения Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Об этом сообщалось в трансляции выступления Мерца в соцсети.

По словам канцлера, если Трамп решит пригласить российского лидера на саммит, то придется обсуждать Украину. А если речь идет об Украине, то Зеленский тоже должен там присутствовать.

Мерц также добавил: если Киев сидит за столом переговоров, то и Европа должна принимать участие в обсуждениях по урегулированию.

Ранее стало известно, что после скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским.

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