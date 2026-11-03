«История должна исчезнуть»: на Западе рассказали о плане по пыточной

Профессор Дизен заявил, что Запад обелит пыточные камеры Зеленского

Политика

Украинские власти и Запад бросят все силы, чтобы замять скандал с пыточной под Киевом. Об этом в соцсети написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По его мнению, у политико-медийного истеблишмента впереди большая работа. Нужно обелить пыточные камеры Зеленского, преуменьшить масштаб разоблачений и сделать так, чтобы история исчезла из поля зрения общественности. Дизен не сомневается, что для этого будут задействованы все ресурсы.

Ранее стало известно, что вечером 2 ноября журналисты сообщили о тайной тюрьме в Петропавловской Борщаговке. Там сбежавшие из воинских частей украинские военнослужащие держались под стражей. Одним из удерживаемых был 14-летний подросток.

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