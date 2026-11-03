«Медвежий угол»: ВСУ отрезаны от логистики, а дезертиров добивают дронами

Боец ВСУ сдался в плен и раскрыл ситуацию в «медвежьем углу»

Политика

Сдавшийся в плен боец ВСУ при зачистке «медвежьего угла» в Харьковской области раскрыл критическую ситуацию для украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По словам пленного, российские бойцы отрезали противника от логистики. В результате у украинских подразделений начались проблемы с доставкой продовольствия и боеприпасов. Ситуация в этом районе для ВСУ стала критической.

Но самое странное — реакция командования. Чтобы остановить массовую сдачу в плен, украинское командование отдало приказ на уничтожение отступающих дезертиров. Для предотвращения сдачи в плен среди солдат противника распространяется видео, на котором подразделение БПЛА ВСУ «Ахиллес» обнуляет своих же отступающих украинских солдат при помощи FPV-дронов.

Ранее стало известно, что после скандала с домом-концлагерем в Раде призвали к расправе над Зеленским.

Актуально

Читайте также

«Что, если Германия исчезнет?»: Зеленский задался тревожным вопросом

Новая тактика ударов: «Герани» заходят с неожиданной стороны

Асфальт важнее войны: политолог рассказал, почему конфликт Трампа и Зеленского не изменит позицию США

Асфальт важнее войны: политолог рассказал, почему конфликт Трампа и Зеленского не изменит позицию США

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Дороги под угрозой: в Эстонии закончился асфальт

Украине грозит «каменный век» из-за эскалации: блогер заявил, что Киев не устраивают условия России

Украине грозит «каменный век» из-за эскалации: блогер заявил, что Киев не устраивают условия России

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

Лакомый кусок: эксперт раскрыл, почему ЕС хочет иметь доступ к Арктике

Конверты с деньгами и арабская партия: Нетаньяху заявил о краже выборов

Зеленский раскритиковал министра войны США

Разгром ВСУ и смена лидеров: политолог назвал условие для переговоров

Разгром ВСУ и смена лидеров: политолог назвал условие для переговоров

В России раскрыли причины давления Трампа на Украину

В России раскрыли причины давления Трампа на Украину

Человек-функция: политолог раскрыл, почему Зеленского можно заменить кем угодно

Человек-функция: политолог раскрыл, почему Зеленского можно заменить кем угодно

В Кремле назвали дату, когда Россия вернется за стол переговоров по Украине

В Кремле назвали дату, когда Россия вернется за стол переговоров по Украине

Добавьте mosregtoday.ru в избранное