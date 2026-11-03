Сдавшийся в плен боец ВСУ при зачистке «медвежьего угла» в Харьковской области раскрыл критическую ситуацию для украинских войск. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер».

По словам пленного, российские бойцы отрезали противника от логистики. В результате у украинских подразделений начались проблемы с доставкой продовольствия и боеприпасов. Ситуация в этом районе для ВСУ стала критической.

Но самое странное — реакция командования. Чтобы остановить массовую сдачу в плен, украинское командование отдало приказ на уничтожение отступающих дезертиров. Для предотвращения сдачи в плен среди солдат противника распространяется видео, на котором подразделение БПЛА ВСУ «Ахиллес» обнуляет своих же отступающих украинских солдат при помощи FPV-дронов.

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