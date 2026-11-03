Оптимизация в ЕС: Schaeffler сэкономит 300 млн евро путем увольнений

Немецкий промышленный концерн Schaeffler Group, выступающий ключевым поставщиком компонентов для Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz, объявил о масштабной реструктуризации производственных мощностей. К 2028 году компания закрывает 5 заводов в Европе и сократит 3460 рабочихмест, из которых около 2660 придутся на площадки в Германии, что составляет порядка 9% от локального штата концерна. Об этом сообщает агентство « Reuters ».

Закрытие затронет 4 предприятия в Германии и 1 в Бельгии, а оптимизационные меры в общей сложности коснутся 16 площадок компании. Глава Schaeffler Клаус Розенфельд пояснил, что главной причиной радикального шага стала низкая конкурентоспособность немецких площадок из-за высоких расходов на оплату труда: затраты на персонал в ФРГ примерно в 2,5 раза превышают аналогичные показатели в других странах Европы.

Кризис в европейском автопроме усугубляется снижением спроса на традиционные автомобили с ДВС, более медленным, чем ожидалось, переходом рынка на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей. В рамках программы оптимизации Schaeffler рассчитывает сократить ежегодные издержки на 300 млн евро начиная с 2030 года.