Оптимизация в ЕС: Schaeffler сэкономит 300 млн евро путем увольнений

Schaeffler закрывает 5 заводов в Европе из-за спада в автопроме

Общество

Немецкий промышленный концерн Schaeffler Group, выступающий ключевым поставщиком компонентов для Volkswagen, Porsche и Mercedes-Benz, объявил о масштабной реструктуризации производственных мощностей. К 2028 году компания закрывает 5 заводов в Европе и сократит 3460 рабочихмест, из которых около 2660 придутся на площадки в Германии, что составляет порядка 9% от локального штата концерна. Об этом сообщает агентство «Reuters».

Закрытие затронет 4 предприятия в Германии и 1 в Бельгии, а оптимизационные меры в общей сложности коснутся 16 площадок компании. Глава Schaeffler Клаус Розенфельд пояснил, что главной причиной радикального шага стала низкая конкурентоспособность немецких площадок из-за высоких расходов на оплату труда: затраты на персонал в ФРГ примерно в 2,5 раза превышают аналогичные показатели в других странах Европы.

Кризис в европейском автопроме усугубляется снижением спроса на традиционные автомобили с ДВС, более медленным, чем ожидалось, переходом рынка на электромобили и жесткой конкуренцией со стороны азиатских производителей. В рамках программы оптимизации Schaeffler рассчитывает сократить ежегодные издержки на 300 млн евро начиная с 2030 года.

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