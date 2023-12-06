Подмосковные спортсмены завоевали десять медалей на всероссийских соревнованиях по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали семь золотых и три бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по плаванию «Резерв России», сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Так, три награды высшей пробы региону принесла Дарья Рогожина. Она выступала в дисциплинах 200 метров баттерфляем, а также комплексное плавание 200 и 400 метров. Спортсменка Виктория Миронова стала лучшей на дистанциях 50 и 200 метров баттерфляем, а также завоевала бронзу в заплыве на 100 метров.

Представитель Московской области Анатолий Гусенков занял первую и третью ступень пьедестала в дисциплинах комплексное плавание и 50 метров брасс соответственно, а спортсмен Виталий Нечаев завоевал бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем.

Соревнования проходили в Саранске. Было разыграно сорок два комплекта наград среди спортсменов от тринадцати до восемнадцати лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в состав сборных команд страны входят 2,6 тысячи подмосковных спортсменов.