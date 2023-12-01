Андрей Воробьев: более 2,6 тысячи спортсменов из Подмосковья входят в состав сборных команд России

«За четырнадцать лет существования Национальной спортивной премии Московская область впервые взяла эту номинацию. <…> У нас в регионе более двенадцати тысяч спортивных объектов — за десять лет их количество выросло на шестьдесят процентов. В следующие пять лет капитально обновим пятьдесят из них», — написал губернатор в соцсетях.