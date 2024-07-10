Подмосковные спортсмены завоевали еще пять медалей на Кубке России по легкой атлетике

Члены подмосковной сборной завоевали еще пять медалей в финальный день Кубка России по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Сергей Дубровский завоевал «золото» на дистанции 1,5 тысячи метров, Андрей Лукин и Владимир Лысенко — «серебро» на дистанции 200 метров и 400 метров с барьерами соответственно. Владимир Панасенков и Дмитрий Тарабин заняли второе и третье место в метании копья. В общей сложности в копилке подмосковных атлетов оказались 16 медалей: три золотые, восемь серебряных и пять бронзовых. Отметим, что соревнования проходили в Чебоксарах в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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