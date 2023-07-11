В подмосковном Ступине модернизируют привокзальную площадь

Железнодорожный вокзал в городском округе Ступино скоро станет комфортнее для пассажиров. Здесь активно ведется реконструкция по специальной программе государственной программе «Жилье и городская среда».

Жители Ступина давно мечтали о более просторной стоянке автомобилей, чтобы на остановках были навесы от солнца и дождя, чтобы площадь была хорошо освещена. Эти пожелания были учтены в администрации округа при составлении плана модернизации.

За ходом работ следит группа общественного контроля вместе с главой Ступина Сергеем Мужальских.

Ранее сообщалось, что подмосковный офицер подарил свои картины реабилитационному центру.