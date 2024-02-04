Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей на Кубке России по тяжелой атлетике

Представители Подмосковья завоевали две золотые, две серебряные и три бронзовые награды на Кубке России по тяжелой атлетике, а также поставили семь новых рекордов страны. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что всего в открытых всероссийских соревнованиях приняли участие триста лучших в своих категориях спортсменов России и Белоруссии. Семь тяжелоатлетов Московской области по итогам турнира заняли места на пьедестале почета.

В весовой категории 76 кг Варвара Кузьминова, которая тренируется в поселке Зеленый Богородского городского округа, выиграла золотую медаль (сумма двоеборья 230 кг). Также подмосковная спортсменка установила семь рекордов России в упражнениях рывок, толчок и сумме двоеборья среди девушек 13-17 лет.

Еще одно «золото» завоевала Александра Фурдик из города Видное. Она успешно выступила в весовой категории 45 кг (сумма двоеборья 150 кг).

А серебряным призером Кубка России стала тяжелоатлетка Яна Кондрашова, воспитанница отделения в поселке Малаховка, в весовой категории 64 кг (сумма двоеборья 193 кг). Второе подмосковное «серебро» турнира завоевала представительница люберецкой спортшколы Евгения Гусева в весовой категории 71 кг (сумма двоеборья 220 кг).