Подмосковные старшеклассники вылетели в Чечню на военно-патриотическую игру «Наша сила — в единстве»
Фото: [Анна Тюрюмина]
Старшеклассники из Наро-Фоминска отправились в Грозный для того, чтобы принять участие в ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов воинской славы «Наша сила — в единстве!».
«Тяжело в учении — легко в бою! За этот месяц ребята поняли, что такое армия, армейская дисциплина, подготовка. Да, им иногда приходилось тяжело. Но за этот месяц они значительно улучшили свои показатели», — считают наставники, которые готовили ребят к испытаниям.
Десять участников команды — это старшеклассники городских школ. Спортсмены, волонтеры, активисты. Участие в военно-патриотической игре для них — вызов.
«Обещаем выложиться на все сто! Думаем, на месте даже показать лучшие результаты, потому как адреналин и наше стремление к победе должны помочь!», — сказал за всех один из участников Кирилл Шувалов.
На камуфляже каждого красуется шеврон с указанием города: они будут отстаивать честь Наро-Фоминска.
«Мы считаем важным поддерживать эту традицию. Военно-патриотические игры — это не просто соревнования. Там зарождается настоящая дружба между городами воинской славы, а у самих ребят формируется то, что мы называем патриотизмом. Глубокое уважение к малой Родине и своей стране», — подчеркнул глава муниципалитета Роман Шамнэ.
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