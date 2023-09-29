«Тяжело в учении — легко в бою! За этот месяц ребята поняли, что такое армия, армейская дисциплина, подготовка. Да, им иногда приходилось тяжело. Но за этот месяц они значительно улучшили свои показатели», — считают наставники, которые готовили ребят к испытаниям.