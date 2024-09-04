Подмосковные строители помогают восстанавливать скверы и лесопарки в Донецке

На днях к 155-летию Донецка в парке кованых фигур в Ворошиловском районе подмосковные рабочие завершили строительство детской площадки и реставрацию арт-объектов. В этом году в парке кованых фигур провели самую масштабную за последние десять лет реконструкцию.

Реставраторы восстановили художественные арт-объекты — 174 из 230 кованых фигур, сделанных кузнецами — мастерами своего дела. Известно, что необычный парк, оформленный в таком формате, появился в Донецке более 20 лет назад. Автором проекта тогда выступил заслуженный деятель искусств Виктор Бурдук.

Начало парку кованых фигур положили 11 художественных композиций: их изготовили мастера донецкого кузнечного предприятия «Гефест». После обстрелов ВСУ парк кованых фигур пострадал и нуждался в восстановлении. В 2023 году сотрудники МЧС России разминировали территорию скульптурного комплекса.

Тогда же объект решили преобразовать в музей под открытым небом. При художественном музее «Арт-Донбасс» открыли экспозиционный отдел под названием «Парк кованых фигур».