Подмосковные теннисисты выиграли три медали на первенстве России

Спортсмены из Подмосковья завоевали три медали — две золотых и одну серебряную — на первенстве России по теннису среди юниоров и юниорок до девятнадцати лет.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, что соревнования проходили в Москве. Они завершились накануне.

Так, в смешанном разряде золото завоевала пара Тимофей Дерепаско (Подмосковье) и Александр Шубладзе (Ростов-на-Дону). Дерепаско также завоевал серебро в парном разряде.

Среди юниорок в парном разряде победу одержали подмосковные спортсменки Виктория Милованова и Далья Шадчнева, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оборудовать освещение на популярных спортивных площадках Подмосковья.