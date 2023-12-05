Подмосковные теннисисты завоевали медали международных турниров

Тимофей Дерепаско выступал на турнире в США и в дуэте с Даниилом Спргсяном из Армении выиграл парный разряд. На «челленджере» в Андорре Эрика Андреева сначала в одиночном разряде вышла в финал турнира, где уступила испанке Марине Бассольс Рибера. Затем наша спортсменка со швейцарской теннисисткой Селин Наеф взяла верх в парном разряде. А в Португалии Елена Приданкина на турнире «ITF Portugal 20A» составила дуэт с немкой Марой Гут и стала вторым призером в парном состязании.