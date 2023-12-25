Подмосковные волейболистки успешно выступили на втором этапе чемпионата России

Две подмосковные команды «Заречье» из подмосковного Одинцово смогли завоевать золотую и серебряную медали на втором этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Об этом рассказали в региональном Министерстве физической культуры и спорта.

Отмечается, что «Заречье-1» и «Заречье-2» успешно прошли групповой этап, что позволило командам выйти сразу в полуфинал. Первая команда из Одинцова в ½ сыграла с «Локомотивом» из Калининградской области, а вторая — с «Динамо-Татарстан». Примечательно, что обе встречи завершились в пользу подмосковных волейболисток.

Депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что Заречье во втором этапе чемпионата представляли две команды — «Заречье-1» и «Заречье-2». Они побороли всех соперников, а в финале встретились друг с другом. В итоге «Заречье-2» взяла золото, а «Заречье-1» — серебро. Он подчеркнул, что девушки радуют отличными результатами в волейболе на снегу вот уже второй сезон.

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