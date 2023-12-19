Подмосковные волейболистки выиграли первенство Центрального Федерального округа

Как сообщает пресс-служба Минспорта Московской области, на групповом предварительном этапе подмосковные спортсменки выиграли все матчи в трех сетах у соперниц из Обнинска, Костромы и Мценска. Затем на пути к золоту девушки из Дубны взяли верх над землячками из СШОР «Дмитров М.Б.М.» (3:2), командами из Шуи (3:1) и Воронежа (3:1). Вместе с медалями подмосковный коллектив получил путевку в полуфинальную стадию всероссийского первенства.

Добавим, волейболистка из Дубны Елизавета Попкова удостоилась приза «Лучшего принимающего», а игрок дмитровской команды Анна Цветкова отмечена в номинации «Лучшая нападающая».