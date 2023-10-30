Подмосковный атлет завоевал золото первенства мира по греко-римской борьбе

В албанской Тиране состоялось первенство мира для спортсменов на старше 23 лет по греко-римской борьбе. С золотой наградой вернулся домой Анвар Аллахьяров из подмосковного Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта.

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, на пути к верхней ступеньке пьедестала почета наш атлет в весовой категории до 60 килограммов уверенно одолел борцов из Венесуэлы, Саудовской Аравии, Индии и Грузии. К успеху Анвара также причастны спортивные специалисты Химок и областной Спортшколы олимпийского резерва по единоборствам. Отметим, для талантливого борца это была уже третья победа на юниорских мировых первенствах.

​Ранее в Тиране отличился еще один подмосковный атлет Иналбек Шериев, взявший золото в турнире борцов вольного стиля в весовой категории до 70 килограммов.