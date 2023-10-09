Подмосковный боец ММА отправится на чемпионат мира с флагом Клина

Символ был вручен на специальной встрече в администрации городского округа. Руководители муниципалитета пообщались со спортсменом, пожелали ему удачи в октагоне. Камал был растроган таким вниманием и пообещал, что куда бы он ни поехал, флаг Клина всегда будет с ним.

Магомедову 32 года. В его коллекции наград есть золото чемпионата Европы. К боям готовился в клубе «Гладиус».