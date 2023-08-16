Подмосковный чемпион мира по боксу среди профессионалов возвращается на ринг

Боксер из Мытищ 27-летний Сергей Акопян после долгого перерыва решил вернуться на ринг. В конце августа он выступит в турнире «Кубок Казанского Кремля».

Акопян является воспитанником подмосковного бокса. В Мытищах его первым тренером был двукратный чемпион мира среди профессионалов Анатолий Александров. В 2019 году боксер выиграл титул чемпион мира по версии IBA Asia в весе 66,6 кг. Затем на профессиональном ринге по ряду причин получилась длительная пауза.

В настоящее время Сергей вновь активно тренируется, но уже под руководством Тиграна Сарибекяна. Как отмечает спортсмен, вернуться на ринг он решил после того, как менеджер Заиржон Байталиев устроил ему встречу со знаменитым боксером-тяжеловесом Русланом Чагаевым.

Команда Сергея Акопяна благодарит за поддержку Управление по физической культуре и спорту администрации Мытищ.

Ранее сообщалось, что в подмосковной музее-усадьбе «Мелихово» устроят тройной праздник.