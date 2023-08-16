В подмосковном музее-усадьбе «Мелихово» устроят тройной праздник

В августе православные христиане отмечают сразу три праздника, связанных со сбором урожая: Медовый, Яблочный и Ореховый Спас. По этому поводу в музее-заповеднике «Мелихово» (городской округ Чехов) устроят большой праздник.

В субботу гостей встретят по русской традиции хлебом-солью. Затем пройдет обряд освящения яблок, которыми можно будет и угоститься. Открытые уроки, ярмарка народных промыслов, игры и забавы, чаепитие — это только небольшая часть программы.

Артисты Мелиховского театра «Чеховская студия» покажут миниатюры по произведениям Антона Чехова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится крупнейший мотофестиваль.

0+