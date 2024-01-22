Подмосковный фигурист стал вице-чемпионом России по прыжкам

Фигурист из Люберец Иван Попов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

В сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечается, что 19-летнему спортсмену понравился формат соревнований. Перед стартом Иван пропустил много тренировок из-за болезни, поэтому он очень доволен результатом.

Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, третье место досталось 15-летнему Льву Лазареву.