Подмосковный фигурист стал вице-чемпионом России по прыжкам
Фото: [«Матч ТВ»]
Фигурист из Люберец Иван Попов завоевал серебряную медаль на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.
В сообщении пресс-службы Министерства физической культуры и спорта Московской области отмечается, что 19-летнему спортсмену понравился формат соревнований. Перед стартом Иван пропустил много тренировок из-за болезни, поэтому он очень доволен результатом.
Первое место занял 14-летний Арсений Федотов, третье место досталось 15-летнему Льву Лазареву.