Подмосковный гастрофестиваль впервые пройдет в парке Павловского Посада

Гастрономический фестиваль «Русский холодец» состоится в субботу в Павловском Посаде.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Московской области, традиционное «вкусное» мероприятие впервые примет Городской парк. Гостей праздника ожидает разнообразная анимация. В игровой зоне для детей состоятся «ХОЛОДЕЦкие забавы».

Можно будет отведать несколько десятков сладких и традиционных видов блюда. Жюри определит победителей в нескольких номинациях. В течение всего фестиваля будет работать ярмарка народных художественных промыслов.

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