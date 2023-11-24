Подмосковный горнолыжный курорт Сорочаны признали лучшим в Центральном федеральном округе

Горнолыжные курорты Подмосковья признаны одними из лучших в России в рамках торжественной церемонии вручения наград национальной премии «Горы России». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

Так, лучшим в России горнолыжным курортом Центрального федерального округа признан подмосковный горнолыжный курорт Сорочаны. А в номинации «Лучший в России отель горнолыжного курорта ЦФО» победила гостиница-шале «Волен», она находится на территории горнолыжного комплекса «Волен-Степаново».

Отмечается, что участие в национальной премии приняли почти триста пятьдесят представителей индустрии со всей страны — курорты, отели, глэмпинги, хостелы и туроператоры. Народное открытое онлайн-голосование проходило с августа по октябрь в 27 номинациях.

Национальная премия «Горы России» проводится в целях развития горнолыжного туризма в России, продвижения культуры активного отдыха в горах и является социально значимым проектом в рамках развития национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».