Подмосковный Гжельский фарфоровый завод претендует на победу в конкурсе «Туристический сувенир»-2023

Фарфоровые стаканчики Гжельского фарфорового завода получили 1 место в номинации «Сувенир региона» в рамках окружного этапа Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Отмечается, что данный диплом дает предприятию путевку во всероссийский финал, который пройдет в начале декабря в Твери. Гжельский фарфоровый завод представил жюри свои фарфоровые стаканчики в номинации «Сувенир региона» в высокой ценовой категории (от 500 до 3 000 руб.).

Компетентное жюри конкурса оценивало представленные изделия по многим критериям, в том числе — использование художественно-стилевых особенностей территории при изготовлении туристического сувенира. Также оценивались его качество, оригинальность и потребительская привлекательность.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что крупнейший в стране детский технопарк открылся в подмосковном Долгопрудном.