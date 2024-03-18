Подмосковный хоккеист установил мировой рекорд

Выпускник хоккейного клуба «Капитан» из Ступино Артемий Плешков стал мировым рекордсменом по числу отраженных бросков в рамках одного матча. Об этом рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Сейчас Артемий выступает в ВХЛ за клуб «СКА-Нева». В ходе матча с клубом АКМ из Тулы он отразил 124 броска. Была пропущена всего одна шайба.

Итоговое чистое игровое время матча составило более 158 минут. Игра стала второй по длительности в истории лиги.

До этого мировым рекордсменом по количеству сейвов являлся Александр Бородуля. Он отразил 107 бросков.

В НХЛ рекордсменом в этом направлении является вратарь «Коламбуса» Йоонас Корписало (85 сейвов за матч), а в КХЛ — Карри Рамо, который совершил 83 сейва за «Йокерит».