Подмосковный хоккеист Жаровский сыграет за сборную России на Кубке Первого канала

Восемнадцатилетний хоккеист из подмосковного Клина Александр Жаровский получил вызов в основную сборную России. Молодой нападающий, начинавший спортивный путь в родном городе, продолжает стремительно развивать свою карьеру.

В текущем сезоне КХЛ Жаровский демонстрирует впечатляющие результаты, играя за уфимский «Салават Юлаев». На его счету семь заброшенных шайб и 11 голевых передач, что в октябре принесло звание лучшего новичка лиги. Неоднократно партнеры по команде признавали его главным героем матча, вручая традиционный башкирский головной убор — бурек.

Спортсмен уже имел опыт выступлений за молодежную сборную России на Кубке Будущего, где отмечался эффектными голами. Теперь клинчанину предстоит дебютировать в основной команде страны на Кубке Первого канала, который состоится с 9 по 14 декабря в Новосибирске.