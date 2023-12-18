Подмосковный хоккейный клуб «Химик» отметит 70-летие ретро-матчем

Юбилей в честь 70-летия хоккейной команды «Химик» отметят в среду в Воскресенске.

Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, викторине «Славная история воскресенского хоккея», автограф-сессии с чемпионами ВХЛ и сделать снимки в фотозоне с Кубком Петрова. Как отмечает пресс-служба Минспорта Московской области, в ретро-матче легенд отечественного хоккея встретятся ветераны «Химика» и московского «Спартака». На лед выйдут прославленные мастера Валерий Каменский, Вячеслав Козлов, Валерий Зелепукин, Герман Титов, Борис Веригин, Александр Якушева. Даниил Марков, Владимир Зубков и другие.

Хоккейный клуб «Химик», напомним, был основан в 1953 году в Воскресенске. У истоков создания стояли хоккеист, играющий тренер Николай Эпштейн и директор местного химкомбината Николай Докторов.