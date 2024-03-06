Подмосковный хоккейный клуб вышел во второй раунд плей-офф Кубка Петрова

Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска вышел во второй раунд плей-офф Кубка Петрова, одержав победу в серии с командой «Буран» из Воронежа. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что шестой матч серии первого раунда плей-офф ВХЛ между «Бураном» и «Химиком» состоялся на стадионе «Юбилейный» в Воронеже. Победу в этой встрече одержали воскресенские хоккеисты со счетом 4:2, выиграв серию 1/8 финала — 4:2.

Ожидается, что соперник в четвертьфинале для команды из Воскресенска определится завтра вечером, после решающих игр в трех парах плей-офф. А второй раунд команда начнет уже на следующей неделе.

Напоминаем, что ХК «Химик» является действующим обладателем Кубка Петрова. По итогам регулярного чемпионата команда заняла шестое место в общей таблице лиги.