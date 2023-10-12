Подмосковный художник удостоен почетного звания

Произведения признанного мастера офорта находятся в Государственной Третьяковской галерее и других музеях, а также в частных коллекциях более чем 30 стран. Персональные выставки Виталия Губарева проходили в России, Франции, Германии и США.

Художник владеет разнообразными графическими техниками. Основной темой творчества Губарева являются пейзажи России: Звенигород, Серпухов, Соловки, Архангельская область, Карелия, Суздаль и другие места.