Более пяти тысяч человек примут участие в международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым — это модно!». Ожидается, что центральной площадкой проведения мероприятия станет Красногорск. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Примечательно, что участниками акции станут любители спорта и здорового образа жизни разных возрастов из более чем 35 регионов России от Сахалина до Крыма, а также из Приднестровья, Сербии, Абхазии, Сирии и стран ближнего Востока.

С каждой площадкой проведения спортивного мероприятия будет организован телемост, благодаря которому все зрители и участники смогут увидеть друг друга. Центральным пунктом программы станет массовое одновременное обливание холодной водой.

Отмечается, что для участия в обливании холодной водой и кроссфите необходимо пройти регистрацию на сайте в разделе «РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКА». Запись будет проходить до 22 февраля или до достижения лимита слотов.