Подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» готовится отметить юбилей

Министерство культуры и туризма Московской области информирует, что в честь знаменательной даты 10 и 11 февраля билеты на посещение музейных объектов посетители смогут приобрести со скидкой. В рамках юбилея откроется выставка подарков и состоится торжественный прием сотрудников-ветеранов.

Музей-заповедник принял первых посетителей 6 февраля 1949 года. Здесь получили развитие краеведение, издательское направление и выставочная деятельность. Территория и объекты стали площадкой для съемок более 200 фильмов. Фонд музея насчитывает около 70 тысяч единиц хранения.