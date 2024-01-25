Подмосковный музей-заповедник «Горки Ленинские» готовится отметить юбилей
Фото: [Музей-заповедник «Горки Ленинские»]
Музею-заповеднику «Горки Ленинские» (Ленинский городской округ) 6 февраля исполнится 75 лет.
Министерство культуры и туризма Московской области информирует, что в честь знаменательной даты 10 и 11 февраля билеты на посещение музейных объектов посетители смогут приобрести со скидкой. В рамках юбилея откроется выставка подарков и состоится торжественный прием сотрудников-ветеранов.
Музей-заповедник принял первых посетителей 6 февраля 1949 года. Здесь получили развитие краеведение, издательское направление и выставочная деятельность. Территория и объекты стали площадкой для съемок более 200 фильмов. Фонд музея насчитывает около 70 тысяч единиц хранения.