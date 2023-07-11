Подмосковный офицер подарил свои картины реабилитационному центру

Полковника запаса Николая Федченко хорошо знают в городском округе Пушкинский как художника-пейзажиста. Его картины постоянно выставляются на различных площадках.

В Центре социального обслуживания округа состоялась творческая встреча художника с пациентами. Федченко рассказал о своем видении творческого процесса, откуда он черпает вдохновение, как рождаются идеи.

В завершение встречи, прошедшей в теплой, искренней атмосфере, художник передал в дар центру две свои картины.

Ранее сообщалось, что известная подмосковная хоккеистка попробовала себя в роли тренера.