Подмосковный парк Пехорка за осенний сезон посетило более 800 тысяч человек

Осенью в парке Пехорка (городской округ Балашиха) побывало свыше 800 тысяч посетителей. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Парк Пехорка, напомним, унаследовал имя местной реки, которая простирается на 42 километра с севера на юг и соединяет многие населенные пункты Подмосковья, включая Лосиный остров, Томилино и Красково, и впадает в реку Москва близ Жуковского.

В 2017 году парк был капитально обновлен и стал одним из самых популярных мест в округе. Здесь каждый может найти себе занятие по душе, от активного досуга до спокойного отдыха. Летом 2023 года завершилось благоустройство новой спортивной зоны.

Ожидается, что до конца 2023 года посещаемость парков и лесопарков Подмосковья превысит 66 миллионов человек.