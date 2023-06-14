Подмосковный проект «Город танцует в парках» объявил о дополнительном наборе участников

Первый областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» объявил о дополнительном наборе участников. Заявки принимаются на официальном сайте проекта.

Как сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья, фестиваль под руководством хореографа Егора Дружинина дает возможность выступить на сцене танцевальным коллективам в составе от двух до 25 человек.

Профессиональная подготовка танцоров не имеет значения, при этом их возраст должен быть от 12 до 35 лет. Для участия в фестивале необходимо пройти дистанционный отбор.

Первый этап проекта «Город танцует в парках» состоялся в мае в четырнадцати округах Московской области. Участие в фестивале приняли почти 1,7 тысячи человек. Второй этап стартует в августе.

В региональном Минкульте напомнили, что мероприятие проходит в рамках реализации специальных областных проектов министерства при поддержке главы Московской области и АНО «МосОблПарк».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о реализации проекта «Спортивное лето в Подмосковье».

*Возрастное ограничение 12+