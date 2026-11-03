Чиновника-транжиру из российского региона отправили в колонию за растрату ₽45,5 млн

Экс-главного застройщика Кемерова осудили за махинации с жильем на ₽45,5 млн

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

Центральный районный суд Кемерова приговорил бывшего начальника Управления городского развития к трем с половиной годам колонии за злоупотребление полномочиями при покупке жилья, сообщает VSE42.RU со ссылкой на Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Экс-чиновника признали виновным по части 3 статьи 285 УК РФ. Согласно материалам дела, с декабря 2020 по май 2021 года он организовал незаконное перечисление бюджетных средств коммерческим фирмам в рамках муниципальных контрактов на приобретение благоустроенных квартир путем инвестирования в строительство.

Подрядчикам перевели свыше ₽45,5 млн, подкрепив сделки допсоглашениями. Однако строители свои обязательства так и не выполнили, а бюджет остался без денег и жилья.

Суд назначил фигуранту 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также запретил ему занимать административные должности в органах власти на срок 2 года и 6 месяцев. Гражданский иск о возмещении ущерба оставили без рассмотрения, поскольку этот вопрос уже был решен в гражданском суде. Приговор пока не вступил в законную силу.

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