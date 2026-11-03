Сотрудник полиции из Подмосковья стал финалистом всероссийского конкурса «Народный участковый»

Старший участковый уполномоченный полиции Голицынского отдела УМВД России по Одинцовскому г. о. капитан полиции Сергей Зацаринный представил Подмосковье в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2026». Об этом сообщает Главное управление региональной безопасности Московской области.

Зацаринный около 15 лет служит в органах внутренних дел. На его административном участке проживают 1,4 тыс. человек. За все время службы он раскрыл все 15 преступлений, которые произошли на подведомственной территории.

Также правоохранитель рассмотрел 245 жалоб и заявлений граждан, выявил 52 административных правонарушения. На профилактическом учете на участке состоят 9 человек.

Кроме того, Зацаринный проводит уроки патриотического воспитания в школе и регулярно оказывает помощь участникам СВО.

Финал конкурса прошел на базе Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД России. Итоги подведут 17 ноября. Победителя ждет приз — УАЗ «Патриот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды бойцам отряда БАРС и бригады ГРОМ «Каскад».