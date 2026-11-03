Работы по противопожарному обустройству лесов завершились в Подмосковье
В Подмосковье завершили комплекс противопожарных мероприятий
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
Работы по противопожарному обустройству лесов завершились в Подмосковье. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.
«Профилактика — главный щит леса от пожара. Своевременное выполнение комплекса противопожарных мероприятий повышает готовность лесного фонда региона к пожароопасному сезону, снижает риски возникновения и распространения огня и позволяет держать ситуацию с лесными пожарами под контролем», — подчеркнул председатель комитета Алексей Ларькин.
Работы провели во всех филиалах ГАУ МО «Мособллес» в соответствии с установленными графиками. В частности привели в порядок почти 285 км дорог для проезда пожарной техники, создали более 5,6 тыс. км минерализованных полос, установили 569 шлагбаумов, установили и отремонтировали 546 информационных щитов и аншлагов, благоустроили 895 мест отдыха.
Работа по сохранению лесов соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.