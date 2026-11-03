Маск проигнорировал Зеленского: звонка по Starlink так и не было

Маск не позвонил Зеленскому: проблемы со Starlink остались

Политика

Владимир Зеленский хотел поговорить с основателем SpaceX Илоном Маском, но не дождался звонка. Об этом сообщает «Новости.Live» со ссылкой на интервью Зеленского для PBS NewsHour.

По словам украинского лидера, он очень хотел обсудить с Маском различные вопросы. В частности, планировал поговорить о проблемах с работой системы Starlink. Однако звонка так и не последовало.

Проблемы со спутниковой системой начались у ВСУ 14 октября. Тогда советник министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил: ночью были сорваны важные операции из-за плохой работы Starlink. Позднее он сообщил, что ограничения усилились, а связь начала пропадать при использовании системы на скорости около 60 км/ч.

Ранее стало известно, что Маск отвернулся от Украины и перешел к критике Киева и ограничениям связи, от которой зависят ВСУ.

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