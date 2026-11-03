Жена Стаса Костюшкина трогательно обратилась к 20-летнему сыну

lady.mail: Юлия Костюшкина опубликовала редкий снимок 20-летнего сына Богдана

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

46-летняя Юлия Костюшкина, жена 55-летнего певца Стаса Костюшкина, поделилась в соцсетях редким снимком сына Богдана, передает Леди.Mail.

Поводом стал 20-летний юбилей молодого человека. В публикации Юлия написала эмоциональное поздравление. Она отметила, что гордится сыном и рада его успехам.

Фото: [соцсети]

«Ты — мое первое слово "мама", мои первые ошибки, переживания и радости. Люблю до Луны и обратно, и всегда буду рядом», — отметила Юлия.

Богдан окончил кинематографический колледж в 2026 году. Он учился в мастерской мультипликации. После девятого класса молодой человек решил не продолжать школьное обучение. Семья поддержала его выбор.

Уже в 15 лет Богдан четко представлял, кем хочет стать. Родители не стали настаивать на стандартном пути и позволили сыну идти к своей цели. В семье Костюшкиных есть один сын. У самого Стас также есть сын от второго брака.

Ранее телеведущая Ольга Шелест трогательно поздравила старшую дочь с 13-летием.

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