Нет работы и денег на жизнь: можно ли заставить родителей содержать взрослого ребенка

Исполнилось 18 лет, но денег на аренду квартиры, продукты и повседневные расходы по-прежнему не хватает? Заставить родителей оплачивать взрослую жизнь через суд получится далеко не у каждого. Кто имеет право на финансовую поддержку, интернет-изданию «Подмосковью сегодня» рассказал глава коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин.

По общему правилу обязанность родителей содержать ребенка прекращается с наступлением совершеннолетия. Дальше материальная помощь взрослому сыну или дочери становится добровольным решением семьи.

«Если взрослый трудоспособный ребенок не работает, не может найти работу или просто не имеет денег на жизнь, это еще не означает, что родители обязаны его обеспечивать», — объяснил Жорин.

Отдельное заблуждение связано со студентами. Многие уверены, что родители должны выплачивать алименты до 23 лет, если сын или дочь учатся очно. Однако российское законодательство такого общего правила не предусматривает. Это прямо разъяснено в пункте 38 постановления Пленума Верховного суда РФ от 26 декабря 2017 года № 56: трудоспособные совершеннолетние студенты очной формы обучения не имеют права требовать алименты на основании статьи 85 Семейного кодекса.

Однако закон предусматривает исключение для совершеннолетних детей, которые одновременно являются нетрудоспособными и нуждаются в материальной помощи. Речь, например, может идти о человеке с инвалидностью, которому собственных доходов недостаточно для обеспечения необходимых жизненных потребностей. Согласно статье 85 Семейного кодекса РФ, родители обязаны содержать таких детей и после достижения ими 18 лет. Если договориться о добровольной помощи не получается, совершеннолетний ребенок вправе обратиться в суд. При этом алименты не назначаются автоматически в виде определенного процента от зарплаты родителей.

«Размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно», — уточнил адвокат.

При определении суммы учитываются материальное и семейное положение обеих сторон, а также другие заслуживающие внимания обстоятельства. Таким образом, суд оценивает не только потребности взрослого ребенка, но и реальные финансовые возможности родителей.

Есть у семейного законодательства и обратная сторона. Согласно статье 87 Семейного кодекса РФ, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны материально поддерживать своих нетрудоспособных родителей, если те нуждаются в помощи. Если договориться о содержании не получается, родители также могут обратиться в суд и потребовать алименты. Их размер будет определяться в твердой денежной сумме с учетом материального и семейного положения сторон. Однако и здесь есть важное исключение: детей могут освободить от такой обязанности, если родители были лишены родительских прав или уклонялись от выполнения родительских обязанностей, заключил юрист.