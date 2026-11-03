В Московской области провели 100 земельно-имущественных аукционов
Порядка 100 земельно-имущественных аукционов прошли в Подмосковье
Фото: [Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ]
На прошлой неделе в Подмосковье провели 100 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 213 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило два человека на лот. Так, например, в аукционе по продаже земельного участка под ИЖС в Раменском округе приняли участие 10 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.
Напомним, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.