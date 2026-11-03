Food & Function: ученые нашли средство, защищающее печень от алкоголя

Food & Function: постбиотики уменьшают воспаление в печени от алкоголя

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Полина Крачун]

Вещества, полученные из полезных бактерий, способны уменьшать повреждение печени, вызванное употреблением алкоголя. Об этом сообщает журнал Food & Function.

Ученые изучили действие постбиотиков — компонентов инактивированных бактерий, которые могут оказывать благоприятное влияние на организм. В эксперименте использовали бактерии Latilactobacillus curvatus, предварительно обработанные высокой температурой, и две модели алкогольного поражения печени у мышей. Выяснилось: введение постбиотиков уменьшало повреждение клеток печени, накопление жира, воспаление и окислительный стресс. Одновременно улучшались показатели жирового обмена.

Дополнительный анализ показал: защитный эффект связан с изменениями в кишечнике. Постбиотики восстанавливали кишечный барьер, препятствующий проникновению вредных веществ, и способствовали росту полезных бактерий. При этом количество некоторых потенциально опасных микроорганизмов, включая грибок Candida albicans, снижалось. Кроме того, исследователи обнаружили активацию иммунных механизмов кишечника, которые помогают поддерживать его защитные функции. Именно через взаимодействие кишечника и печени постбиотики, предположительно, уменьшают последствия воздействия алкоголя.

Авторы считают: результаты открывают возможности для разработки новых средств против алкогольного поражения печени.

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