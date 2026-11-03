Мирный прорыв или новый тупик? В Совфеде оценили перспективы переговоров России, США и Украины в Абу-Даби

Новая встреча России, США и Украины в Абу-Даби 10–11 ноября может стать шагом к снижению напряженности и мирному урегулированию конфликта, однако рассчитывать на быстрые договоренности пока преждевременно, поскольку все предыдущие попытки добиться прогресса заканчивались безрезультатно. Чего ждать от нового дипломатического раунда и удастся ли сторонам выйти за рамки политических заявлений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, предстоящие переговоры пройдут на экспертном уровне, поэтому ожидать немедленного заключения масштабного мирного соглашения не стоит. Прежде всего представителям трех стран необходимо определить круг вопросов, по которым возможно дальнейшее обсуждение. Одной из главных задач станет поиск договоренностей, способных снизить остроту конфликта и создать условия для дальнейшего мирного процесса. Однако, как подчеркнул парламентарий, конкретная повестка пока остается недостаточно ясной.

«Нужно выработать какую-то повестку дня, о которой пока мало известно, и попытаться продвинуться вперед в договоренностях, которые бы снижали уровень остроты конфликта на Украине», — пояснил сенатор.

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По информации американской стороны, среди предполагаемых тем переговоров — меры по деэскалации, гуманитарные вопросы, послевоенные гарантии безопасности и дальнейшие шаги к мирному соглашению.

Несмотря на возобновление трехстороннего диалога, Карасин призвал не делать преждевременных выводов о его возможных итогах.

«Как это будет достигнуто и будет ли достигнуто вообще — вопрос. Мы уже знаем о прецедентах подобного рода переговоров, которые, в общем-то, наряду с политическими рассуждениями ни к чему конкретному не привели», — напомнил Карасин.

При этом сенатор выразил надежду, что участники предстоящего раунда смогут добиться продвижения в обсуждении условий урегулирования.

«Будем рассчитывать, что здравый смысл победит и удастся продвинуться вперед, несмотря на все ужимки и прыжки киевской власти. Там тоже понимают, что настало время думать о чем-то позитивном, иначе Украина превратится в другую ипостась», — заключил он.

Удастся ли сторонам перейти от обсуждений к конкретным решениям, станет известно по итогам консультаций 10–11 ноября.