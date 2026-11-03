«Довольствоваться тем, что есть»: Данила Козловский высказался на фоне суда с бывшей возлюбленной

Актер Данила Козловский на фоне судебных разбирательств с бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой из-за содержания их шестилетней дочки призвал ценить то, что есть, сообщает KP.RU со ссылкой на соцсети артиста.

На фоне репетиции нового спектакля 41-летний актер поделился размышлениями о счастье, заявив, что истинная радость заключается в умении наслаждаться имеющейся работой, событиями и благами. Однако пользователи сети связали эти слова с недавним скандалом вокруг алиментов. Ранее проживающая в США Ольга Зуева обвинила артиста в сокращении финансовой помощи на 80% и отсутствии денежных переводов в течение нескольких месяцев, а также редких встречах отца с ребенком.

Сам Козловский неоднократно подчеркивал, что всегда добросовестно выполнял родительские обязанности, обожает шестилетнюю Оду-Валентину и старается проводить с ней все свободное время. По данным источников, раньше актер перечислял средства добровольно, однако после рождения сына от актрисы Оксаны Акиньшиной мать его старшего ребенка решила закрепить выплаты через суд.