Филиппо: ни одного евро и ни одного оружия для Украины после скандала

Во Франции отреагировали на скандал с домом-концлагерем под Киевом

Политика

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо резко отреагировал на обнаружение тайного дома-концлагеря в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом. Об этом он написал в соцсети.

Реакция политика оказалась жесткой. Он назвал произошедшее «домом ужасов под Киевом». А затем задал вопрос, который бьет в самое сердце западной политики: и вот это мы вооружаем и финансируем?

Филиппо призвал немедленно прекратить поддержку. Ни одного евро, ни одного французского оружия для Украины — так он сформулировал свою позицию.

Ранее стало известно, что под Киевом вооруженные люди захватили в заложники в подвале 40 человек.

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