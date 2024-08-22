Подмосковный проект, посвященный репчатому луку, победил на всероссийском форуме библиотекарей

Проект Коломенской городской централизованной библиотечной системы «Возвращение домой. Мячковский лук» стал одним из победителей на Форуме молодых библиотекарей России «Культура молодая». Мероприятие прошло в Челябинске, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мячковский лук — это сорт лука, который был выведен в селе Мячково Коломны. Он отличается сладким вкусом, высокой урожайностью и пряным ароматом. Проект библиотеки посвящен использованию этого сорта лука в различных сферах, в том числе в развитии сельского и событийного туризма в городском округе. Также в рамках проекта предлагается открыть на базе Нецепинской сельской библиотеки точку креативного фермерства и обучения — агробиблиотеку и «Школу луководства».

«У нас собралась потрясающая команда, и та работа, которая проводилась в рамках проекта, охватывала множество сфер — от культуры до агросектора. В будущем мы планируем привлечь молодежь из гастроиндустрии, чтобы рассказывать о том, какие необычные блюда можно сделать из местных продуктов», – рассказала куратор проекта Юлия Младенцева.

В общей сложности свои проекты на форуме представили три сотни участников из 50 регионов России. Помимо презентаций в программу мероприятия вошли практикумы, лекции, марафон библиотечных проектов и ток-шоу.