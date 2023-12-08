Подмосковный режиссер Вячеслав Гордеев стал лауреатом премии «Золотая маска»

В этом году маэстро отметил сразу две больших даты — 75-летие со дня рождения и 55 лет творческой деятельности. Вклад Вячеслава Гордеева в искусство невозможно переоценить. Балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР, создатель школы-студии классического и современного танца при театре «Русский балет», учредитель некоммерческой организации «Благотворительный фонд Вячеслава Гордеева» (2010).

Вместе с Вячеславом Гордеевым почетной премией отмечены оперная певица Тамара Синявская, актриса Людмила Максакова, артистка балета Наталия Касаткина и другие.