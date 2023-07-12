Подмосковный сезон велогонок серии Cyclingrace завершится в Верее

В Верее состоится закрытие подмосковного сезона серии любительских велозаездов Cyclingrace. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта региона.

Принять участие в гонке могут все желающие – как опытные, так и начинающие спортсмены. Участников ждут индивидуальная гонка на дистанции 25 километров, групповая гонка на 118 километров и заезд на 62 километра.

Трасса будет пролегать вблизи местных достопримечательностей и объектов архитектуры 18 – 19 веков.

Для участия в мероприятии нужно зарегистрироваться здесь.

Первая гонка серии состоялась в прошлом месяце в районе Сергиева Посада.