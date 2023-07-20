Подмосковный спортсмен отлично показал себя на всероссийских соревнованиях по гольфу

Давид Нагиев из Подмосковья завоевал золотую медаль на втором этапе Кубка Ассоциации гольфа России. Об этом сообщили в региональном Минспорте.

Отмечается, что спортсмен тренируется под руководством Николая Афанасьева и Павла Полякова в центре спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области и в региональной спортивной школе олимпийского резерва по летним видам спорта.

Кубок АГР представляет собой серию турниров, учрежденных Ассоциацией гольфа России в 2022 году. Ожидается, что заключительный этап пройдет уже на следующей неделе в подмосковном гольф-клубе «Форест Хиллс» в Дмитрове.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил ход строительства нового здания для спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо в Можайске.