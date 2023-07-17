Подмосковный спортсмен в седьмой раз выиграл чемпионат мира по джиу-джитсу

В Монголии проходит чемпионат мира по джиу-джитсу. С золотой медалью возвращается домой подмосковный мастер единоборств Дмитрий Бешенец.

Для 39-летнего бойца из областного Центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта это уже седьмой мировой титул. Чтобы взойти на верхнюю ступень пьедестала почета наш спортсмен в весовой категории до 69 кг (дисциплина «Файтинг») одержал победы в четырех поединках над соперниками из Германии, Словении, Казахстана и Сербии.

Дмитрий не собирается успокаиваться на достигнутом. В джиу-джитсу, к слову, есть много примеров, когда спортсмены успешно выступали на международном уровне в возрасте за 40 лет.

В Подмосковье джиу-джитсу занимаются немногим более тысячи человек. Особенно этот вид единоборства развит в Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Красноармейске, Одинцове и других муниципальных образованиях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье открылся Музей русской водки.