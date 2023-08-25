Подмосковный спортсмен выиграл престижный ультразабег

На острове Кильдин в Баренцевом море состоялся традиционный ультразабег «Kildin Ultra Grand Escape 2023» на дистанции 80 километров. Первым на финише был Антон Нестеренко из Солнечногорска.

На старт вышли более тысячи человек. Антон Нестеренко пробежал в одной из сложнейших дистанций ультрамарафона — «Затерянный Мир 80» с набором высоты 3200 метров. Он справился с маршрутом за 8 часов 39 минут и 35 секунд, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Для Антона это не первый большой успех. На его счету победы на таких популярных соревнованиях, как Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, ночной ультрамарафон Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваль рогейна «Золото Сенежа» и других.

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